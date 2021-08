FC Turo d`Izlo besiegt SG 4:1

Mit einer Überraschung startete der 23. Volksbank Sommer-Cup. Die SG Gronau verpasste den Sprung in das Halbfinale. Danach wurde das Halbfinale ausgelost.

Groß war am Dienstagabend die Freude bei der Elf des FC Turo d´Izlo, die sich in der Vorrundenpartie mit 4:1 (2:0) gegen B-Ligist SG Gronau durchsetzte.

„Unser erstes großes Ziel für diese Saison war es, uns unter den Top-4-Vereinen in Gronau im Rahmen der Stadtmeisterschaft zu platzieren. Entsprechend heiß waren wir auf dieses Spiel und werden die folgenden Partien einfach nur genießen“, betonte Turo d´Izlos Spielertrainer Michael Karagoel.

Von Beginn an war sein Team gegen schwache SGler die spielbestimmende Mannschaft. Nach einem Treffer von Moez Bouakkez (10.) und einem Eigentor durch Johannes Nordholt (38.) zeichnete sich ein Sieg des C-Ligisten schon zur Halbzeit ab. Auch nach dem Seitenwechsel bekamen die rund 90 Besucher noch weitere Treffer zu sehen. Während David Acis (50.) sowie Markus Göksu (59.) für den FC Turo trafen, markierte Cuneyt Cergel (59.) den Ehrentreffer für die SG Gronau.

Im Anschluss an diese Partie nahmen Manfred Schultewolter und Sven Terglane die Auslosung der beiden Halbfinalbegegnungen vor. So werden am heutigen Donnerstag um 18 Uhr zunächst die Teams von Vorwärts Epe und Fortuna Gronau aufeinandertreffen. Nach einer Spielzeit von 2 x 40 Minuten folgt gegen 19.30 Uhr das zweite Halbfinale zwischen Gastgeber FC Epe und dem FC Turo d´Izlo.