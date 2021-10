FC Vreden bringt frühe Führung ins Ziel

Kreis

Dass hatte sich die Reserve des FC Epe in Stadtlohn ganz anders vorgestellt. Der Eintracht gelang gegen die Blau-Weißen der erste Dreier überhaupt. Und damit schickte sie Nienborg ans Tabellenende. Denn RWN zog in Vreden knapp den Kürzeren. Die Rote Laterne leuchtet also jetzt im Eichenstadion.

-jok-