FCE stürzt den Spitzenreiter

Mit diesem Auftritt sorgte der Spitzenreiter für Verwunderung. Und da ist es wiederum wenig verwunderlich, dass der SV Dorsten-Hardt jetzt nicht mehr Tabellenführer der Landesliga ist. Denn der FC Epe bestrafte die passive, abwartende Gangart der Hausherren mit einem nach 90 Minuten völlig verdienten 3:0 (0:0)-Erfolg; dem bereits zweiten in der Fremde in Serie für die Blau-Weißen.

Es gab da so einiges zu korrigieren. Denn nach einem 0:0 gegen Roxel und sogar einem 0:1 gegen SG Borken hatte die bisher so prächtige Heimbilanz der Blauen ihre ersten Kratzer bekommen. Vor allem steckte da auch offensiv reichlich Sand im Getriebe beim Aufsteiger FC Epe. Aber am Ende des achten Spieltags in der Landesliga sah die Fußballwelt der Bülten-Kicker wieder weitaus erfreulicher aus. Mit einem 3:0 (1:0)-Erfolg hatten sie nicht nur die Flaute im Sturm beendet, sondern ganz nebenbei auch Tabellenführer SV Dorsten-Hardt gestürzt. Nach dessen erster Saisonpleite hat die SG Bockum-Hövel jetzt wieder Platz eins übernommen.