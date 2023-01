Festspiele der Güleryüz-Geschwister

Das war den Kindern beim Lauf über 1400 Meter aber vollkommen egal. Etliche Kids nahmen zum ersten Mal an diesem Lauf teil. Voller Ehrgeiz starteten die Youngster aus dem Stadion heraus, begleitet vom Applaus der Eltern, Geschwister, Freunde und einiger Zuschauer in Richtung Losbergpark – bei nahezu frühlingshaften Temperaturen. Immerhin hatte es in diesem Moment aufgehört zu regnen, aber die Aschebahn im Stadion war schon aufgeweicht. Sauber kam dann auch niemand ins Ziel.

