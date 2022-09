Festung hält gegen den Vizemeister

Epe

Auf eines können sich die Blauen offenbar auch in der Landesliga nach wie vor verlassen: auf die eigene Heimstärke. Denn nach dem 1:0-Husarenstreich gegen SuS Neuenkirchen bejubelten die rund 300 Fans am Sonntag den zweiten Dreier in der Dinkelstadt. Der fiel mit einem 4:1 (1:1) gegen SG Bockum-Hövel sogar noch sehr deutlich aus. Gegen den Vizemeister des Vorjahres, wohlgemerkt.

Von Nils Reschke