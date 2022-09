Fiebern auf den Startschuss

Einige können den ersten Startschuss beim 33. Michaelislauf kaum erwarten. „Unsere Leute halten es kaum noch aus vor Vorfreude“, berichtete ein Mitarbeiter des Wittekindshofs. Schon in den vergangenen Jahren waren gerade die Teilnehmer beim Handicaplauf immer mit besonderer Begeisterung beim Lauf in Epe dabei. Aber auch die Organisatoren vom TV Westfalia Epe fiebern nach zweijähriger Pause der Veranstaltung entgegen.

Als dritte Gruppe gehen beim Michaelislauf die Schüler über 800 Meter an den Start.

Sie hoffen natürlich auf eine ähnlich große Teilnehmerzahl wie vor der Corona-Pause, als regelmäßig bis zu 500 Aktive insgesamt am Start waren. Das Programm ist wie immer breitgefächert und reicht vom Handicaplauf, dem Bambinilauf, über die Schülerinnen- und Schülerläufe über 800 und 2.500 Meter bis zu den Läufen für die Erwachsenen mit zwei oder vier Runden durch das Eper Zentrum und den Stadtpark über 5 und 10 Kilometer.

Mit großer Spannung werden die Zuschauer sicherlich beobachten, welche Rolle die Aktiven des TV Westfalia Epe bei den Läufen über die 5 und 10 km spielen. Mit Fabiane Meyer, Franziska Dinkelborg, Nils Scheffer und dem gerade erst 16 Jahre alten Justus Overkamp stehen einige Namen in der Meldeliste, die durchaus das Zeug haben, ganz vorne mitzumischen. Franziska Dinkelborg verbesserte am letzten Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften ihre persönliche Bestmarke gerade erst deutlich auf nun 38:46 Minuten. Und Justus Overkamp knackte bei den Meisterschaften in 39:54 immerhin die 40-Minutengrenze.

Fabiane Meyer vor heimischer Kulisse

Auch Fabiane Meyer, ansonsten auf der Bahn über 1.500 Meter zu Hause und sportlich häufig in Leipzig oder auch in Südafrika und St. Moritz beim Training unterwegs, lässt es sich nicht nehmen, vor heimischer Kulisse dabei zu sein. Nils Scheffer, sportlich mittlerweile in Dortmund zu Hause, bringt von den letzten drei Auflagen des Michaelislaufes einen Sieg und zwei zweite Plätze als Referenz mit.

Wer die Konkurrenten der Eperaner sein werden und wie realistisch daher die Hoffnungen auf Spitzenplätze sind, wird sich allerdings erst am Sonntag zeigen, denn die große Mehrzahl der Meldungen geht immer erst am Veranstaltungstag ein. Zum Beispiel Klaus Eckstein und Sara Kaute, die Schnellsten über die 10 km vor drei Jahren, gehören zu den Stammgästen in Epe und könnten daher den Lokalmatadoren das Leben schwer machen.

Groß ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler der Georgschule, die bereits gemeldet sind. Auch der TV Gronau wird mit einer großen Gruppe junger Läuferinnen und Läufer dabei sein. Dass vor allem die Schulen, aber auch die Unternehmen mit vielen Aktiven am Start sein werden, darauf hoffen die Organisatoren des TV Epe. „Auch wenn das Laufen eine Einzelsportart ist, macht es im Team noch mehr Spaß“, ist Reinhard Wittland überzeugt und wünscht sich, dass insbesondere die Unternehmen den Michaelislauf als Möglichkeit zur „Teambildung“ nutzen. Anmeldungen zum Lauf sind bis zum 24.09.22 möglich im Internet unter www.tv-westfalia07epe.de.