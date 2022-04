Flutlicht-Chaos in Siegen

Vreden

Drei Minuten waren am Donnerstagabend noch in der Partie Sportfreunde Siegen gegen die Spielvereinigung Vreden zu spielen. 2:0 stand es zu diesem Zeitpunkt für Siegen. Das hätte die sichere Qualifikation für die Meisterrunde bedeutet, die am Sonntag starten sollte. Für Vreden wäre es in die Abstiegsrunde gegangen. Doch dann gingen in Siegen die Lichter aus.

-sak-