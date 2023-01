Fortuna gewinnt mit neuem Trainer den zweiten Test

Nach dem 6:2 gegen den TuS Velen hat A-Ligist Fortuna Gronau auch sein zweites Testspiel in diesem Jahr gewonnen. Diesmal schlug das Team unter Neu-Trainer Nenad Vukajlovic den Bezirksligisten SV Heek. „Jeder will sich jetzt natürlich beweisen und für einen Stammplatz empfehlen. Mit der bisherigen Vorbereitung bin ich schon gut zufrieden“, so Vukajlovic.

