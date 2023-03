Fortuna Gronau erschreckend schwach im Derby

„Auf zum fröhlichen Lachen“, hieß es am Sonntagmittag nach dem Ortsderby zwischen der Reserve von Vorwärts Epe und Fortuna Gronau. Das Ergebnis fiel überaus deutlich aus.

Statt des ersten Punktgewinns in 2023 und der erhofften Kehrtwende mussten die Fortunen am Wolbertshof in eine derbe 1:6 (0:2)-Niederlage einwilligen. „Wenn wir verlieren, lacht die ganze Stadt über uns“, hatte Gronaus Trainer Nenad Vukajlovic im Vorfeld verkündet. Er sollte Recht behalten.