Fortuna Gronau holt Stürmer als Co-Trainer

Thomas Rymarczyk, der neue Trainer Nenad Vukajlovic, Marco Pereira Ferreira und Markus Hohensee (v.l.) am Dienstagabend im Fortuna-Clubheim

Nenad Vukajlovic, der zuletzt bis in den Herbst hinein den Landesligisten FC Schüttorf 09 trainierte, bekommt also die schon vom Verein angekündigte Unterstützung auf dem Platz ab der Spielzeit 23/24. Tatsächlich scheint der Verein von der Laubstiege wieder eine bessere Rolle in der A-Liga spielen zu wollen.