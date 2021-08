Fortuna Gronau spielt in Nordhorn

Dazu tritt der A-Ligist am Sonntag um 15 Uhr beim SV Eintracht Nordhorn an.

Der Gastgeber spielt in der Bezirksliga und wird von Ex-Profi Ralf Cordes trainiert, der auch schon bei Vorwärts Gronau und der SG Gronau in früheren Jahren auf der Trainerbank saß. Für die Nordhorner ist es das zweite Spiel binnen 24 Stunden, heute treten sie bereits bei Biene-Holthausen an.

Die Gronauer um Trainer Orhan Boga freuen sich auf ihr erstes Testspiel, ehe es in einer Woche am 1. August zum Bezirksliga-Aufsteiger SV Heek geht.