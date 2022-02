Fortuna Gronau spielt um den Klassenerhalt

14 Spiele warten noch auf Fortuna Gronaus Fußballerinnen. 14 Spiele, in denen es um den Klassenerhalt in der Bezirksliga geht.

Fortuna Gronau trifft auf den TuS Altenberge und will seine Chancen nutzen, um drei Punkte einzufahren.

Als Tabellenzehnter – und damit haarscharf nur dank eines Treffers vor den Abstiegsrängen platziert – startet die Mannschaft des Trainerduos Jacqueline Eckelmann und Dirk van Koetsveld am Sonntag in den zweiten Saisonabschnitt. Um 13 Uhr ist der TuS Altenberge der erste Rückrundengegner im Sportpark an der Laubstiege.