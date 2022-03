Fortuna Gronau verlängert mit Trainerduo

Auch in der nächsten Saison werden Dirk van Koetsveld und Jacqueline Eckelmann die Geschicke des Fußball-Bezirksligisten leiten. Das teilte der Verein jetzt mit.

So ist und bleibt es das Ziel des Trainer-Duos, die immer noch relativ junge Mannschaft weiterzuentwickeln und Strukturen im Team zu schaffen und zu festigen. Eckelmann betonte aber auch: „Dafür braucht es natürlich auch die erfahrenen Spielerinnen.“ Trainer und Trainerin zögerten jetzt nicht, als ihnen von Vereinsseite die Verlängerung angeboten wurde.

Nach dem spielfreien Wochenende geht es darum, den Klassenerhalt in der Bezirksliga zu schaffen. Mit dem Sieg über den TuS Altenberge gelang vor einer Woche ein guter Auftakt zum Start in die Rückrunde. Nächsten Sonntag führt die Reise zum Tabellenvierten Westfalia Hopsten.

Und noch eine Entscheidung haben die Blau-Schwarzen getroffen. So wird Bernd Epping ab dem Sommer die Reserve übernehmen. Aus Sicht der Verantwortlichen eine „wichtige und gute Entscheidung“. Epping ist ein erfahrener Fortunen-Nachwuchstrainer, der schon im Mädchenbereich die eine oder andere Spielerin seines künftigen Teams trainiert hat.

Auch in Zukunft soll dabei die Zusammenarbeit zwischen der ersten und zweiten Frauenmannschaft reibungslos funktionieren – so wie aktuell. So unterstützen sich die Teams in jeglicher Hinsicht so gut es die jeweilige personelle Situation jeweils erlaubt.