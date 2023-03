Fortuna Gronau verliert, FC Oeding stürmt an die Spitze

Schöner Fußball war auf den Rasenplätzen in Graes und Ellewick am Donnerstag nicht möglich. Doch den Siegerteams war das nach Schlusspfiff egal. Vor allem dem neuen Spitzenreiter.

Auch wenn Union Wessum noch ein Spiel in der Hinterhand hat – am Donnerstag mussten die Grün-Weißen vorerst den FC Oeding an sich vorbei auf den ersten Platz ziehen lassen. Während der FC mit dem Auswärtssieg in Graes einen idealen Start ins Jahr verbuchte, war die Enttäuschung bei Fortuna Gronau nach der zweiten Niederlage groß.