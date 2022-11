Fortuna spielt nach Trainerwechsel achtbar

FC Epe II - Union Wessum 0:2

„Der Sieg der Wessumer ist völlig verdient. Die Elf hat von der ersten Minute an das Spiel gemacht“, kommentierte der Eper Coach Orhan Boga. Union-Coach Izzet Günes war dagegen sehr zufrieden. „Wir haben völlig verdient gewonnen und waren über weite Phasen besser. Nur unsere Chancenverwertung war nicht optimal.“ Wessum dominierte von Beginn an die Partie und agierte vorwiegend mit langen Bällen in die Spitze. Die Union kam auch zu einigen Chancen, Tore fielen aber in der ersten Halbzeit nicht. Nach Wiederbeginn fand Epe etwas besser ins Spiel, kassierte aber ein völlig unnötiges Gegentor. Nach einem missglückten Rückpass auf Torhüter Simon Peters-Kottig wusste der sich nur durch ein Foul zu helfen. Hendrik Rose führte den Strafstoß aus und traf sicher zum 1:0 (69.). Vier Minuten später machte Bugra Günes mit dem 2:0 alles klar für die Union.

GW Lünten - Vorwärts Epe II 2:1

Schon nach zwei Minuten verschaffte sich Lünten die ideale Ausgangslage. Ludger Meese schoss per direktem Freistoß ein. Die Gäste trafen ebenfalls per Standard zum Ausgleich. Patrick Huesmann war nach einem Freistoß per Kopf zum 1:1 zur Stelle (25.). Nachdem Lünten vor der Pause zwei Großchancen durch Tobias Resing und Rene Wegener liegen ließ, brachte nach Wiederanpfiff ein Eigentor die 2:1-Führung. Epes Sebastian Frank fälschte eine GW-Hereingabe unglücklich ab (56.). Mit der Führung im Rücken ließen die Grün-Weißen den Gegner kommen, der wiederum kaum Mittel dagegen fand. „Wir haben heute ein Kampfspiel gewonnen. Am Ende es ist durch das Eigentor etwas glücklich“, gibt GW-Spielertrainer Thorben Stratmann zu. Vorwärts-Trainer Patrick Porsch war enttäuscht: „Wir haben uns zu viel mit dem Schiedsrichter beschäftigt und viele Fehler gemacht.“

SC Südlohn - Fortuna Gronau 3:1

Unter Interimstrainer Steven Wobbe war die Fortuna gegen den Tabellenführer von Beginn an engagiert. So ging die frühe 1:0-Führung von Moritz Terbeck nach Ecke in Ordnung (19.). „Wir haben den Beginn wieder verschlafen. Erst nach dem 0:1 sind wir aufgewacht“, monierte SC-Trainer Jörg Krüchting. So schlug der SC nach einer Standardsituation in Person von Jan-Luca Gehling zurück (30.). Dieser war beim 2:1 erneut zur Stelle (36.). Den Knockout besorgte Marco Föcking auf Hackenzuspiel von Nils Sterken mit dem Tor zum 3:1 (47.). „Der Spielverlauf ist unglücklich, aber auf dieser engagierten Leistung lässt sich aufbauen“, gab sich Steven Wobbe optimistisch.

Legden - TuS Wüllen 4:2

„Das war heute ein hartes Stück Arbeit“, lautete das Fazit von SuS-Trainer Mike Börsting. Dabei stand für sein Team schnell eine 2:0-Führung auf der Uhr. Erst legte Julius Effkemann für Frank Rose auf, dann traf er selbst zum 2:0 (8./9.). Niklas Brinker hatte mit einem Volleyschuss aus 16 Metern die Antwort parat (14.), aber Alexander Geng erhöhte per Direktabnahme wiederum auf 3:1 (28.). Mit einem Kopfball zum 4:1 egalisierte Geng alle Wüllener Hoffnungen (55.). Dem TuS gelang noch der Treffer zum 2:4-Endstand durch Brinker. „Das war eine schwache Leistung. Wir waren zu keinem Zeitpunkt wirklich dran“, wurde TuS-Trainer Michael Roßmöller deutlich.