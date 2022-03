Fortuna trotz dem ASC einen Punkt ab

Schöppingen

In einem Punkt waren sich beide Trainer hinterher einig: Dass eben dieser eine Punkt schlussendlich beim 1:1 (0:1) zwischen dem ASC Schöppingen und Fortuna Gronau unter dem Strich in Ordnung ging. Es liegt allerdings in der Natur der Sache, sprich: an der Tabellenkonstellation, dass Rafael Figueiredo und Carsten Minich die Partie hinterher dann doch eher unterschiedlicher bewerteten.

Nils Reschke