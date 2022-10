Fortuna wechselt mit Veld den Sieg ein

FC Vreden - F. Gronau 0:2

In der ersten Halbzeit tat sich in den beiden Strafräumen nicht viel. Die meisten Aktionen spielten sich im Mittelfeld ab. „Das war ein typisches 0:0-Spiel“, meinte FC-Trainer Kai Erning. Er ärgerte sich darüber, dass der Schiri einen seiner Meinung nach klaren Handelfmeter (70.) nicht gepfiffen hat. „Das wäre das mögliche 1:0 gewesen.“ Fortuna-Trainer Carsten Minich freute sich über den Auswärtssieg beim FC Vreden. „Wir haben heute mit Mariano Veld den Sieg eingewechselt.“ Veld traf in der 79. Minute vom Punkt, zuvor war Marcel Buß im Strafraum gefoult worden. Veld netzt dann auch in Minute 85. zum 2:0 ein.

FC Epe II - SF Graes 2:1

Torjäger Amadip Singh hat mit seinen beiden schön herausgespielten Saisontoren acht und neun (23,.; 37.) den FC Epe II zum vierten Saisonsieg verholfen. Die Sportfreunde aus Graes musste am Ende in ihre sechste Niederlage einwilligen. Epes Trainer Orhan Boga sagte. „Bei uns klappt das Zusammenspiel zwischen Singh und Robert Hinkelmann richtig gut. Unser Sieg ist verdient, Graes hat die Partie aber bis zum Schluss spannend gemacht.“ Der Graeser Trainer Peter Ruminski ärgerte sich über Niederlage. „Wir hätten schon in der ersten Minute durch Malte Albers in Führung gehen müssen. Danach läuft so ein Spiel ganz anders. Zudem mussten wir unerwartet auf Kunstrasen spielen, weil Epe die Rasenplätze gesperrt hatte.“ Die Graeser Kicker leisteten sich nach der vergebenen Großchance einen Durchhänger, der zu einigen FC-Chancen führte. Die Sportfreunde fanden dann aber nach der Pause deutlich besser in die Partie und verkürzten in der 69. Minute durch Johannes Weßling zum 1:2.

Lünten - SC Südlohn 0:4

„Wir haben ohne Gegentor gespielt und fast nichts zugelassen. Daher ist der Sieg verdient“, freute sich SC-Coach Jörg Krüchting über den sechsten Sieg. Robin Volks stellte mit seinem Tor in der ersten Minute früh die Weichen in Richtung Sieg. Nach der Pause sorgten Finn Papo (57.), Eric Römer (60.) und Markus Schmittmann-Wehning (75.) für den 4:0-Erfolg.