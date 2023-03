Frank Rose fünffacher Torschütze in den Eper Bülten

Voll auf ihre Kosten kamen Freunde des Offensivfußballs am Freitagabend in den Eper Bülten. Mit 5:2 setzte sich am Ende der SuS Legden um seinen herausragenden Stürmer durch.

Einen Einstand nach Maß fand der SuS Legden mit dem ersten Spiel des Jahres beim FC Epe II. In einer Partie, die in beiden Richtungen hätte kippen können, stand am Ende ein 5:2-Sieg für den SuS. Alle fünf Treffer gingen auf das Konto von Frank Rose, der mit nunmehr 21 Treffern die Torjägerliste gemeinsam mit Epes Amandip Singh anführt, der am Freitag ebenfalls einnetzte.Bis zur 78. Minute war das Spiel beim Stand von 2:2 auf Messers Schneide. „Ehrlich gesagt waren wir dem 3:2 in der zweiten Halbzeit viel näher als die Legdener“, sagte FC-Trainer Orhan Boga. „Aber wir haben uns nicht belohnt, während Frank Rose gezeigt hat, wie man effektiv seine Chancen nutzt.“