Friedrich Sievert auf Anhieb zum Titel

Mit einem Rekord-Teilnehmerfeld von 80 Spielern sind die Meisterschaften des Tennisbezirks Münsterland in Billerbeck über die Bühne gegangen. Erstmals an den Start ging dabei Friedrich Sievert vom TV Grün-Gold Gronau. Und der Debütant holte sich in der Altersklasse Herren 60 auf Anhieb den Titel.

In den Altersklassen Herren 40, Herren 50, Herren 60 und Damen 40 setzten sich überwiegend die Titelverteidiger oder die an Nummer eins Gesetzten durch. Die Ausnahme bildete die Herren 60-Konkurrenz. Für den Titelverteidiger und den an Nummer eins gesetzten Andreas Kleinmann (TC Nordwalde 1921) war das Halbfinale die Endstation.

Friedrich Sievert (TV Grün-Gold Gronau) nahm das erste Mal an den Bezirksmeisterschaften teil und hatte Kleinmann in zwei Sätzen (6:3, 6:2) bezwungen. Auch im Finale war Sievert, an Nummer drei gesetzt, nicht zu bremsen und holte sich nach einem klaren 6:1, 6:0-Erfolg gegen den an Nummer vier gesetzten Werner Dierkes (FC Stella Bevergern) verdient die Bezirksmeisterschaft bei den Herren 60.

In der Herren-Konkurrenz setzte sich ein junger Ahauser durch: Alexander Skripaev von der TG Stadtlohn/Ahaus setzte sich im Finale mit 7:5 und 6:2 gegen Routinier und Titelverteidiger Carlo Bückmann vom TC Hiltrup durch.

Das Gesamtpreisgeld bei den 27. Hallen-Tennis-Bezirksmeisterschaften betrug 5.400 Euro. Der Bezirksmeistertitel wurde jeweils mit 300 Euro versüßt. Die Vizemeister erhielten jeweils 200 Euro.