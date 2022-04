Frühe Führung für die Gäste

Noch immer ist das Tabellenbild in der Bezirksliga 11 mächtig schief. Einige Mannschaften haben schon 23, eine andere erst 19 Spiele ausgetragen. Wer kann in den Nachholspielen Boden gutmachen.

Rainer Hackenfort behauptet den Ball. In der 75. Minute erzielte Heeks Spielertrainer den Treffer zum 3:0.

Darauf hatte auch der ASV Ellewick gehofft, der am Dienstagabend auf einen Nicht-Abstiegsrang schielte. Mit einem Sieg gegen den SV Heek wollte der ASV näher an das untere Mittelfeld herankommen. So der Plan der Trainer Marc van den Berg und Alexander Buning.