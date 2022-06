„Früher hatten wir mehr Ehrgeiz“

Schluss. Aus. Vorbei. Das war der (vorerst) letzte Auftritt in der Bezirksliga. Mit dem Spiel bei Turo Darfeld verabschiedeten sich die Fußballerinnen von Fortuna Gronau aus der Bezirksliga Staffel 6 in Richtung Kreisliga – und Evelyn Nagel von der Mannschaft und vom Platz.

Das einstige Flaggschiff des Vereins, das von 2012 bis 2017 sowie von 2018 bis 2021 in den Hochseegewässern der Landesliga unterwegs war und dort in der Saison 2014/15 mit dem vierten Tabellenplatz aufhorchen ließ, wird fortan erst einmal nur noch auf Kreisebene anzutreffen sein. Mit Melanie Rolletschek, Michelle Mertens und Evelyn Nagel gehen drei Spielerinnen von Bord, die schon in der Landesliga zur Stammmannschaft zählten. Insbesondere Letztgenannte hat in ihren 23 Jahren im Trikot von zunächst Arminia und dann Fortuna Gronau starken Wellengang miterlebt. WN-Mitarbeiterin Angelika Hoof sprach mit ihr über Höhen und Tiefen.