Gegner tritt mit neuem Coach an

Der Negativtrend soll gestoppt werden. Nach drei Auswärtsniederlagen in Serie und dem Abrutschen auf Rang sieben will Handball-Landesligist Vorwärts Gronau unbedingt in die Erfolgsspur zurückkehren. Doch das wird am Samstag (17.30 Uhr, Halle 1 an der Laubstiege) alles andere als leicht.

Der Tabellendritte TSV Ladbergen kommt mit einem neuen Trainer und frischen Schwung daher. Das bekam zuletzt Arminia Ochtrup bei seiner 14:29-Niederlage zu spüren. Doch die Hausherren sind zu Hause eine Macht und streben mit den eigenen Fans im Rücken Saisonsieg Nummer drei an.

Der TSV Ladbergen hat in dieser Woche Dirk Elschner, der zuvor überaus erfolgreich in Ostwestfalen tätig war, als Trainer für die erste Mannschaft gewinnen können.

Die Verpflichtung eines neuen Coaches war erforderlich geworden, weil der bisherige Cheftrainer Björn Hartwig in der vergangenen Woche beim TSV zurückgetreten war (wir berichteten). Bereits am Dienstag nahm der 50-Jährige seine Tätigkeit in Ladbergen auf. „Dirk Elschner war auf all seinen Stationen erfolgreich. Die Mannschaften, die er trainierte, hat er besser gemacht und nach vorne gebracht“, ist TSV-Sportleiter Stefan Ferlemann von den Qualitäten des neuen Mannes überzeugt. Elschner startet seine neue Mission am Samstag in Gronau.

Vorwärts-Trainer Adam Fischer hat den Trainerwechsel registriert, „Wir sind aber gut beraten, auf uns selbst zu schauen“. Gerade in der Abwehr müsse sein Team wieder stabiler stehen, aber auch im Angriffsspiel gehe noch mehr als zuletzt. Hier sei die Rückkehr von Chris Walter hilfreich.