Gelingt FC Epe der Titel-Hattrick?

Der FC Epe startet in der kommenden Woche als Titelverteidiger in die 24. Auflage des Volksbank Sommer-Cup. Der Landesligist ist als ranghöchstes Team auch auf dem Papier der Turnierfavorit.

Doch das muss nichts heißen und macht den Reiz der Gronauer Fußball-Stadtmeisterschaften aus. An einen Seriensieger FC Epe will sich die lokale Konkurrenz auch erst gar nicht gewöhnen und strebt deshalb die Wachablösung an.