In der Jugendabteilung und schon als A-Junior in der ersten Seniorenmannschaft, wo der 20-Jährige in dieser Saison in jedem Bezirksligaspiel auf dem Platz stand, überzeugte Meise. Nun will der Offensivspieler den nächsten Schritt gehen und schließt sich einem Westfalenligisten an.

