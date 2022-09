Große Show mit 700 Startern

Die 18. Auflage des Eper Hallenreitturniers findet am Wochenende vom 30. September bis zum 3. Oktober auf der Anlage des RZFV Epe in den Eper Bülten statt. Rund 700 Teilnehmer werden in diesen vier Tagen in den 24 ausgeschriebenen Prüfungen an den Start gehen, erwartet der Verein.

Reitsport: RZFV Epe lädt am Wochenende zum Hallenturnier

Aufgrund des 25-jährigen Jubiläums des RZFV in diesem Jahr finden neben den Springprüfungen, die von Freitag bis Sonntag laufen, am Montag auch Dressurprüfungen statt. Hierbei wird der Freitag wie gewohnt wieder im Zeichen der Nachwuchsspringpferde stehen. Es werden Springpferdeprüfungen der Klasse A bis M stattfinden. Abgeschlossen wird der erste Turniertag dann mit einer Springprüfung der Klasse M** und einer Springprüfung der Klasse S* mit Siegerrunde als erstes Highlight.

Am Samstag geht in den Wettbewerben dann der reiterliche Nachwuchs an den Start. Von E-Springen über Springreiterwettbewerb sowie Springen der Klassen A und L werden Prüfungen ausgerichtet. Zum Abschluss findet ein Mannschaftsspringen der Klasse A** statt.

Auch am Sonntag greifen die Jüngsten in das Turniergeschehen ein. Um die Mittagszeit finden Wettbewerbe für Einsteiger in den Springsport statt. Eingerahmt werden diese Prüfungen durch Springen der Klasse A und L.

Auftritte und Party am Sonntagabend

Höhepunkt der viertägigen Veranstaltung soll am Sonntagabend ab etwa 19 Uhr das Showprogramm zum 25-jährigen Vereinsjubiläum sein. „Hier wird den hoffentlich zahlreichen Zuschauern ein abwechslungsreiches Programm aus allen Sparten des Pferdesports geboten“, teilt der Verein mit. Der Eintritt hierzu ist frei und es werden neben externen Acts auch viele heimische Sportler Darbietungen zeigen. Im Anschluss an das Showprogramm findet unter dem Schleppdach der Anlage eine Party mit DJ statt.

Zum Montag wird sodann der Springparcours ab- und das Dressurviereck aufgebaut, denn dann dürfen die Dressurreiter in der Halle ihr Können unter Beweis stellen – in Dressurprüfungen der Klassen E bis L. Außerdem findet für die ganz Kleinen ein Reiterwettbewerb statt.

Hierbei erwartet der Verein während des Wochenendes, dass die heimischen Reiter wieder aktiv in das Geschehen eingreifen und viele tolle Platzierungen zu berichten sein werden.

Zudem verweist der RZFV auf sein Catering „mit dem besonderen Eper Flair“. Neben Kaffee und Kuchen werde es aus der Küche wieder besondere Speisen geben, sodass hoffentlich jeder auf seine Kosten kommen sollte.