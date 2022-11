Große Vorfreude in Epe und Ahaus

Ganze 13 Jahre ist es her, dass der FC Epe und Eintracht Ahaus in einem Ligaspiel aufeinandergetroffen sind. In der Bezirksliga. Nun steht das Duell eine Etage höher an. Und beide Seiten sind heiß.

Wer hat am Sonntag in den Eper Bülten die Nase vorn? Der Gast mit seiner langjährigen Landesliga-Erfahrung? Oder doch der Neuling, der sich bislang sehr ordentlich auf dem neuen Terrain bewegt? Am Sonntag ab 14.30 Uhr gibt es die Antwort. Die Begegnung steht auch deshalb unter einem besonderen Stern, weil der FC Epe am Sonntag unter dem Motto „Hilfe für Nick“ potenzielle Stammzellenspender für den an Leukämie erkrankten Jungen sucht.