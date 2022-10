Gümüstas netzt, aber FCE jubelt

„Jetzt stehen wir gar nicht mal so schlecht da“, grinste der Spielertrainer der Blau-Weißen nach dem Schlusspfiff beim Anblick der Landesliga-Tabelle. Denn da war dem FC Epe am zehnten Spieltag der Sprung auf Platz fünf gelungen. Dass der Auftritt bei der SpVg Beckum dabei keineswegs einer der besseren der Eperaner war? Geschenkt!

Ricardo Deiters spielte eine starke Partie und erzielte zudem zwei Treffer für den FC Epe in Beckum.

„Wir wollten hier und heute vor allem mit einem guten Gefühl zurück in den Bus steigen. Denn was unsere Fans während der 90 Minuten veranstaltet haben, war phänomenal. So wurde es ein rundum gelungener Tag für den FC“, verteilte Hippers hinterher Komplimente.