Gut in Schuss für den Ligastart

Gronau

Aus Spaß wird Ernst, aus Testspiel wird Ligaspiel, aus Vorbereitung wird Meisterschaft. Da kommt Freude auf bei den Handballern von Vorwärts Gronau, die am Sonntag in die neue Landesliga-Serie starten. Und zwar am Sonntag um 17 Uhr mit dem Heimspiel gegen Westfalia Kinderhaus in der Halle an der Laubstiege.

Von Sascha Keirat