Gute Aussichten auf den Klassenerhalt

Das Datum ist im Kalender der Trainer markiert: Am 12. Februar geht es für die D1-Junioren von Fortuna Gronau wieder um Punkte in der Bezirksliga. Erster Gegner zum Rückrundenauftakt ist an der Laubstiege der SC Greven 09.

Fortuna Gronaus D1-Junioren halten in der Bezirksliga gut mit und wollen in der Rückrunde den Klassenerhalt perfekt machen.

Die Blau-Schwarzen spielen nach dem coronabedingten Abbruch der Vorsaison im zweiten Jahr in Folge in der Bezirksliga. Im ersten Jahr wurde die Mannschaft der Trainer Altin Husha und Andreas Borchert auf dem achten Tabellenplatz notiert, als die Spielzeit 20/21 aufgrund der Pandemie abgebrochen wurde. In dieser Spielzeit überwintert das Team abermals auf dem achten Rang. Die Gronauer haben sich ein Polster von vier Punkten Abstand zum möglichen Relegationsplatz geschafften beziehungsweise sogar sieben Punkte Vorsprung zum direkten Abstiegsplatz, den derzeit Greven 09 einnimmt.

In der Vorbereitung gelang zuletzt ein 7:1 gegen den VfB Alstätte, am Samstag ist ein Test gegen den Borghorster FC geplant.

In die Saison startete Fortuna Gronau mit einem 1:0-Sieg in Greven sowie zwei Niederlagen gegen Tabellenführer Preußen Münster und den Ligavierten Münster 08. Danach stellten die Blau-Schwarzen durch zwei Siege gegen GW Nottuln und und die Warendorfer SU rasch den Anschluss zum Mittelfeld her. Bis zur Winterpause stehen für die Fortunen vier Siege, ein Unentschieden und fünf Niederlagen zu Buche. Das Highlight der Saison aus Sicht der Fortunen, so teilt der Verein mit, ist das Heimspiel gegen den SC Preußen Münster am 5. März im Sportpark an der Laubstiege.

Wenn die Mannschaft die guten Leistungen aus dem Vorjahr und der Hinrunde bestätigt, sollte der Klassenerhalt und somit die dritte Spielzeit in Serie in der Bezirksliga erreicht werden.