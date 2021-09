GWL lässt enttäuschte Nienborger zurück

Rot-Weiß Nienborg bleibt bei einem Zähler stehen. Eintracht Ahaus 2 wartet selbst noch auf diesen. Der Auftakt der zweiten Runde in der A-Liga verlief ganz nach dem Geschmack der Auswärtsteams.

In diesem Zweikampf kommt Nienborgs spielender Co-Trainer

Mit zwei Partien am Donnerstagabend startete der zweite Spieltag in der Kreisliga A bereits früher. Und in beiden Fällen setzten sich die Gästeteams durch. Lünten gewann im Nienborger Eichenstadion. Der FC Vreden setzte sich bei der Eintracht-Reserve durch.