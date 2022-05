Mathias Doetkotte vom gastgebenden RZFV Epe lag auf seiner Stute Candela bis kurz vor Schluss im Bülten-Cup in Führung.

Der Reiter des RZFV Epe lag beim Heimturnier in den Bülten in Führung, nur zwei Starterpaare konnten ihm den Erfolg noch streitig machen – und taten genau das. Was aber Doetkottes starke Leistung nicht im Geringsten schmälert.