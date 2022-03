Herren 60 steigen in die Verbandsliga auf

Als besonders erfolgreich erwies sich in diesem Jahr die Winterrunde des Westdeutschen Tennisverbandes für die Herren 60 des TV Grün-Gold Gronau.

Die Herren 60 des TV Grün-Gold steigen in die Verbandsliga auf (v.l.):

Mit vier klaren Siegen in vier Spielen sicherten sich die Herren um Spielführer Christian Bauer den Aufstieg in die Verbandsliga.

Erwähnenswert ist dabei die Match-Bilanz von 21 Siegen in 24 Partien. Besonders die eingespielten Doppel sorgten bei den Gegnern aus Billerbeck, Gemen, Münster und Ochtrup für lange Gesichter. Die Mannschaften aus Drensteinfurt und Westerkappeln hatten kurzfristig vor Winterrundenbeginn ihre Mannschaften zurückgezogen.

Die Herren 50 um Friedrich Sievert schlug bereits in diesem Jahr in der Verbandsliga auf. Dort sicherte sich die Mannschaft mit nur einer Niederlage den zweiten Tabellenplatz.

Die „Jungen Wilden“ der ersten Herrenmannschaft überzeugten durch ein ausgeglichenes Punktekonto. Die Drittplatzierten der Wahl zur Gronauer Mannschaft des Jahres 2020/2021 erreichten so auch in der Bezirksklasse den dritten Platz und mussten nur TF Wulfen 2 sowie TC St. Mauritz 1 den Vortritt lassen.

Viel Lehrgeld zahlten dagegen die Spieler der neugegründeten zweiten Herrenmannschaft. Teils sehr deutlich mussten sie sich in der Kreisliga ihren Gegnern geschlagen geben. Einzig gegen die Herren des TC Grün-Weiß Neuenkirchen gelang ein Remis.

Die beiden Damenteams überzeugten mit soliden dritten Plätzen. Die Spielerinnen um die Mannschaftsführerinnen Nina Overbeeke und Nadine Sattler zeigten durchweg gute Leistungen, auf denen sich in der kommenden Sommersaison sicherlich aufbauen lässt.

Diese startet bereits in wenigen Wochen. Insgesamt 14 Mannschaften wird der TV Grün-Gold Gronau in der Sommersaison 2022 auf die Plätze schicken. Den Anfang macht die gemischte U10 am 3. Mai, ehe die übrigen Mannschaften folgen.