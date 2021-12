Highlight im Lohrheidestadion

„Im Lohrheidestadion steckt eine gewaltige Tradition. Vor der Kulisse, wahrscheinlich im vierstelligen Bereich, am Freitagabend unter Flutlicht dort aufzulaufen – dafür spielt man doch Fußball“, so Engin Yavuaslan. Dem Trainer der SpVgg ist die Vorfreude anzumerken. Und er geht davon aus, dass seine Spieler genauso auf das Duell brennen.

Doch für die Vredener geht es nicht nur darum, tolle Eindrücke mit nach Hause zu nehmen, sondern auch Zählbares. „Natürlich wird das eine schwierige Aufgabe. Aber wir haben auch in anderen Spielen, zum Beispiel in Kaan-Marienborn, gezeigt, dass wir auch Spiele gegen Top-Mannschaften lange offen halten können. Also wollen wir auch in Wattenscheid dem Spiel unseren Stempel aufdrücken“, so Yavuzaslan.

Die jüngste 0:3-Heimniederlage, mit der die SpVgg wieder aus den Top Ten der Tabelle gerutscht ist, habe der Coach mit seinen Spielern „drastisch analysiert“. Trotz der mittlerweile hohen Erwartungshaltung müsse man aber immer auch im Blick behalten, wo die SpVgg Vreden im Vergleich zu Gegner wie Wattenscheid herkommt.

Nicht auf dem Platz stehen können am Freitag Hendrik Brügging, Carlo Korthals und Keeper Marvin Langer.