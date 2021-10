Hinkelmann lässt Vreden jubeln

Die SpVgg Vreden pirscht sich heran. Mit dem dritten Saisonsieg schob sich der Oberligist am Sonntag noch näher an die obere Tabellenhälfte heran.

Nur noch ein Punkt trennt die Blau-Gelben als Tabellen-14. vom Tabellenneunten. Das unterstreicht, wie wichtig der 1:0-Heimerfolg über den Holzwickeder Sport Club ist. Für Vreden war es in diesem Monat der dritte Punktspielsieg.

„Das war die Antwort, die ich sehen wollte“, betonte SpVgg-Trainer Engin Yavuzaslan. „Ich bin mega-stolz auf meine Mannschaft, die sich wie Männer dieser Aufgabe gestellt haben.“

Zunächst knallte Nicolas Ostenkötter den Ball an den Pfosten (20.). Nach 35 Minuten blieb der Elfmeterpfiff nach einem Foul an Maximilinan Hinkelmann aus, der von Arjan Kraushaar schön in Szene gesetzt worden war. Darüber wurde nicht mehr diskutiert, als vier Minuten später wieder Hinkelmann zur Stelle war und nach einem Eckball den Ball per Kopf zum 1:0 über die Linie drückte (39.). Aufgrund des Chancenplus eine verdiente Führung, die nach der Pause nicht in Gefahr geriet.