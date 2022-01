Holtmann kehrt zum FC Epe zurück

Jannik Holtmann, bis Sommer noch Spielertrainer beim A-Ligisten FSV Ochtrup, kehrt zur Saison 2022/23 zum FC Epe in die Bülten zurück. Dort spielte der Ochtruper bereits von 2018 bis 2020.

„Ich habe mich in Epe immer sehr wohl gefühlt und freue mich darauf, wieder als Spieler für den Verein Gas zu geben“, erklärt der 28-jährige Offensivallrounder jetzt gegenüber der WN-Redaktion. Der FC Epe führt aktuell die Tabelle in der Bezirksliga-Staffel 11 an.