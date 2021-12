Hügel, Strohballen und viel Matsch

Cross-DM in Sonsbeck: TV Epe mit sieben Aktiven am Start

Fabiane Meyer (879) im Pulk der Läuferinnen bei der Cross-DM in Sonsbeck. Mit Platz sieben erzielte die Eperanerin in ihrem letzten Lauf in der U20 ein weiteres gutes Ergebnis. Ab Januar startet sie in der U23.

Jeweils Platz fünf bei den Meisterschaften der Frauen sowohl in der Halle als auch im Freien, Platz drei bei den Meisterschaften der U 23 und als Krönung der Sieg in der U 20 über die 1.500 m auf der Bahn sowie schließlich Platz fünf in der U 20 über die 10 km auf der Straße lautet die bisherige Bilanz. Bei den Deutschen Meisterschaften im Cross-Lauf am Samstag in Sonsbeck hoffte die 19-jährige Läuferin des Westfalia Epe auf einen guten Jahresabschluss bei ihrem letzten Wettkampf in der Altersklasse U 20.