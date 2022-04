Interessante Punktspiele und ein Pokal-Halbfinale

Am Ostermontag rollt wieder der Ball. Während in der Oberliga Auf- und Abstiegsrunde fortgesetzt werden, steht in der Landesliga der 25. Spieltag an. Dazu kommen etliche Nachholspiele.

Die SpVgg Vreden greift am Montag mit Verspätung in die Oberliga-Abstiegsrunde ein. Die Mannschaft von Trainer Engin Yavuzaslan trifft um 15 Uhr auf die Hammer SpVg. Die Gäste haben mit einem 2:2 bei Preußen Münster II und einem 4:2 über die SG Finnentrop/Bamenohl bereits vier Punkte in der Abstiegsrunde geholt. Im März setzte sich Vreden in der Hinrunde 1:0 gegen Hamm durch.

Mit dem 25. Spieltag geht es in der Landesliga weiter. Nach dem 3:0-Sieg in Heiden am Donnerstag will die Mannschaft von Trainer Frank Wegener gegen den TuS Altenberge gleich den nächsten Dreier folgen lassen. Die Gäste brauchen im Abstiegskampf jeden Punkt. Anpfiff ist auch in Ahaus um 15 Uhr.

Vorwärts hat Heimrecht

In der Bezirksliga 11 steht an Ostermontag nur ein Spiel an. Vorwärts Epe erwartet um 15 Uhr den VfL Ramsdorf, der Donnerstag unglücklich in letzter Sekunde beim SuS Stadtlohn mit 1:2 verlor.

In der Kreisliga A1 wurden drei Nachholspiele angesetzt. Um 14.30 Uhr erwartet SF Ammeloe die Reserve von FC Epe. Lokalrivale Vorwärts Epe II wird ab 15 Uhr in Südlohn versuchen, die Aufholjagd im Tabellenkeller fortzusetzen. Ebenfalls um 15 Uhr beginnt die Begegnung zwischen Eintracht Stadtlohn und RW Nienborg.

In der Kreisliga B1 trifft VfB Alstätte II schon um 12.30 Uhr auf Schlusslicht SuS Stadtlohn III. Um 15 Uhr tritt in Graes der SV Eggerode als Außenseiter an. Die SG Gronau erwartet um 15 Uhr FC Vreden II.

In der Frauenfußball-Landesliga spielt der FC Oeding ab 12.30 Uhr gegen den Tabellenzweiten Concordia Flaesheim.

Topspiel in Schöppingen

In der Frauen-Kreisliga A steht ab 11 Uhr das Spitzenspiel zwischen ASC Schöppingen und Vorwärts Epe im Blickpunkt. Um 13 Uhr erwartet FC Ottenstein die Reserve des VfL Billerbeck, um 13.30 Uhr empfängt TuS Wüllen den ASV Ellewick.

Um den Einzug in das Kreispokalfinale geht es ab 15 Uhr zwischen den Fußballerinnen von Union Wessum und GW Nottuln.