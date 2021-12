Irre Moral! 83 Minuten Unterzahl, 3:1-Sieg

Fußball-Kreisliga A: Wessum lässt sich in Ahaus nicht beirren

Kreis

In der Kreisliga A hatte der ASC Schöppingen ja schon am Freitag ein 3:1 bei der Reserve des FC Epe vorgelegt. Nun schauten die Vechtestädter am Sonntag gespannt nach Vreden, wo der Verfolger tatsächlich wie erhofft Federn ließ.

Von Henry Einck, Johannes Kratz und Nils Reschke