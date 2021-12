Jans: „Es wurde uns leicht gemacht“

„Wir haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht“, freute sich Twente-Trainer Ron Jans.

Ein Treffer in der Anfangsphase und jeweils einer kurz vor und kurz nach der Pause sorgten schnell für klare Verhältnisse. Dimitrios Limnios war in der 15. Minute nach einer Flanke von Virgil Misidjan zur Stelle und traf aus einem Meter Entfernung zur Führung. „Man sieht dann, was das 0:1 bei Zwolle auslöst“, sagte Jans und meinte damit vor allem die ständigen Unsicherheiten in der PEC-Defensive. Beim 2:0 der Enscheder sprang eine von Michal Sadilek eigentlich schwach getretene Twente-Ecke durch den Fünfer der Gastgeber, sodass Manfred Ugalde aus vier Metern ungehindert einköpfen konnte (39.). „Es wurde uns leicht gemacht“, sagte Jans.

Das 3:0 fiel ebenfalls unter großer Mithilfe der Zwoller: Kapitän Bram van Polen dachte, dass er die Enscheder ins Abseits laufen lassen kann, wenn er sich bei einem Angriff der Gäste hinter die eigene Torauslinie stellt. Doch die Regelauslegung des Schiedsrichters war – korrekterweise – eine andere, sodass das Tor von Virgil Misidjan zählte (52.).

Damit war die Partie entschieden. PEC griff in der zweiten Hälfte trotzdem weiter munter an, die Enscheder hingegen machten aus ihren Kontermöglichkeiten zu wenig. „Wir hatten nicht die Ruhe und die Übersicht“, ärgerte sich Jans, dass das Ergebnis nicht weiter in die Höhe geschraubt wurde. Und es gab noch einen Kritikpunkt: das 1:3, das Samir Lagsir mit einem schönen Schuss aus 22 Metern kurz vor Schluss erzielte (89.). „In der Kabine war es still, weil sich alle geärgert haben, dass es noch das Gegentor gab“, verriet Jans. Nach einem Blick auf die Tabelle dürfte diese Unzufriedenheit bei den Enschedern aber schnell verflogen sein. Den vierten Platz im Klassement wollen sie nun im letzten Spiel des Jahres am Mittwoch beim FC Utrecht verteidigen.

FC Twente: Unnerstall – Troupee, Pleguezuelo, Pröpper, Smal – Zerrouki (78. van Wolfswinkel), Vlap (60. Bosch), Sadilek – Misidjan (60. Cerny), Ugalde (78. Cleonise), Limnios (87. Rots).

Tore: 0:1 Limnios (15.), 0:2 Ugalde (39.), 0:3 Misidjan (52.), 1:3 Lagsir (89.).