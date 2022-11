Jens Niehues zieht es zurück nach Nottuln

Einer neuen Herausforderung stellt sich im kommenden Sommer Jens Niehues. Der Stadtlohner, aktuell gemeinsam mit Andre Hippers als Trainer des Landesligisten FC Epe tätig, wechselt zu einem Westfalenligisten.

Jens Niehues kehrt zurück zu seinem Ex-Verein GW Nottuln. Dort hatte Niehues bereits in den beiden wegen Corona abgebrochenen Saisons 2019/20 und 2020/21 die Verantwortung getragen. Nun tritt er die Nachfolge vom aktuellen Coach Roland Westers an. Co-Trainer wird der bisherige Nottulner U19-Coach Darius Schwering.

„Wir konnten unsere Traumkombination verwirklichen. Mit Jens Niehues haben wir immer ein sehr gutes Verhältnis im Verein gehabt und sind von seiner Qualität auf diesem Posten überzeugt. An seiner Seite möchten wir unserem jetzigen A-Juniorentrainer Darius Schwering den Einstieg in das Seniorengeschäft ermöglichen und ihm eine langfristige Perspektive im Verein schaffen. Wir sind von dieser Lösung zu 100 Prozent überzeugt und können somit beruhigt in die weiteren Planungen gehen“, erklärte Nottulns Fußball-Abteilungsleiter Lothar Ullrich.

Nottulns Sportlicher Leiter Dirk Nottebaum hatte mitbekommen, dass Niehues beim FC Epe aufhört und ihn direkt kontaktiert. „Ich freue mich darauf, wieder bei GW Nottuln einzusteigen. Das ist eine tolle Mannschaft und ein tolles Umfeld“, so Jens Niehues.