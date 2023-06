Jens Wissing feiert Meistertitel mit Benfica: "Wucht ist unglaublich"

Ein Hauch von Preußen Münster am Tejo: Benfica Lissabon wird Meister in Portugal mit Cheftrainer Roger Schmidt und „Co“ Jens Wissing. Ein unglaubliches Erlebnis - und die beiden haben noch nicht genug. Wissing hat große Fortbildungs-Pläne.

Das Stadion kocht, Benfica jubelt ganz in rot: In der Jubeltraube finden sich Jens Wissing und Roger Schmidt wieder, sie sind Meister in Portugal.

Das war der zweite Meistertitel für Jens Wissing. 15 Jahre nach dem Titelgewinn in der Oberliga Westfalen mit dem SC Preußen Münster, damals war der 20-Jährige Linksverteidiger beim SCP, feierte er nun ungleich größer und bedeutender in Lissabon. Denn der Co-Trainer von Benfica Lissabon holte sich am Ende mit dem portugiesischen Traditionsverein die Meisterschaft. Angeführt von Cheftrainer Roger Schmidt sicherte sich Benfica nach vierjähriger Wartezeit die 38. Meisterschaft in Portugal vor dem FC Porto.

Schmidt und Wissing machten 2007/08 beim SC Preußen gemeinsame Sache. Schmidt war vom SC Delbrück nach Münster geholt worden und fand als A-Lizenz-Inhaber seine erste Anstellung als Proficoach. Wissing, gebürtig aus Gronau, war nach einer Zeit als Junior 2004 zum SCP gekommen. Nach drei Jugendjahren bei den Preußen schaffte er unter Schmidt gleich in der ersten Seniorensaison den Sprung in die Mannschaft und wurde Stammkraft als Linksverteidiger, spielte in der Meistersaison alle 34 Partien.

Aufstieg mit Preußen Münster

2010 wechselte er zu Borussia Mönchengladbach, 2012 zum SC Paderborn – verletzungsbedingt kam er nie wieder richtig auf Touren. „Damals bedeutete die Meisterschaft leider nicht den Aufstieg, sondern nur die Qualifikation für die Regionalliga“, blickte Wissing auf einen kleinen Meilenstein als Profi-Kicker zurück. Die Strukturreform im deutschen Fußball machte damals aus der zweigleisigen Regionalliga die vierte Spielklasse, die 3. Liga als bundesweite Spielklasse mit 20 Vereinen wurde mit der Saison 2008/09 eingeführt. Der SCP stieg erst 2011 hierhin auf.

„Wir haben es zwei Tage laufen lassen“, sagte Wissing am Pfingstmontag nach dem 3:0 Heimerfolg im natürlich ausverkauften Estadio da Luz gegen Schlusslicht CD Santa Clara. Benfica benötigte 28 Siege bei nur drei Unentschieden und drei Remis um Meister zu werden, im Duell mit dem FC Porto waren praktisch keine Durchhänger erlaubt. Schmidt und Wissing hatten im Übrigen ihre Verträge, die bis Sommer 2024 datiert waren, nach der erfolgreichen Saison bereits vorzeitig bis 2026 verlängert. Benfica stand auch im Viertelfinale der Champions League.

Vor Hunderttausenden Fans

„Die Wucht, die dieser Titelgewinn entwickelt, als es endlich so weit war, ist unglaublich“, blickt Wissing auf euphorische Tage am Tejo zurück. Am Samstag wurde im Stadion gefeiert, am Sonntag dann ging es zum Praça Marquês de Pombal vor Hunderttausenden von Fans, Pfingstmontag folgte das „gesetzte Programm“ bei der Stadt und auf dem Rathausbalkon. Dann ist Pause, Anfang Juli nimmt der Meister die Saison-Vorbereitung auf.

Jens Wissing wird sich dabei fortbilden, er strebt den Erwerb der Uefa Pro Lizenz an, in Deutschland bisher bekannt als Fußballlehrerlizenz. Vorteil für Wissing ist, dass er die Lizenz aufgrund seines Status als Co-Trainer von Benfica Lissabon, überall in Europa erlangen kann. Die für ihn praktikabelste Lösung bietet der schottische Fußballverband über 20 Monate an. Es bleibt viel zu tun für Jens Wissing und natürlich auch Roger Schmidt. Bei Benfica Lissabon sind die Ex-Preußen noch nicht fertig.