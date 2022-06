Jil Fischer und Jonas Fleer Gesamtvereinsmeister

Fast ein Jahr nach den Vereinsmeisterschaften des SV Epe, die aufgrund der Corona-Pandemie in die Freibad-Saison vorverlegt wurden, erfolgte jetzt im Freibad die Siegerehrung.

Insgesamt hatten 78 Schwimmerinnen und Schwimmer an dem auf zwei Tage angelegten Wettkampf, der während des regulären Trainings stattfand, teilgenommen. 211 Einzelstarts standen auf dem Programm, um den Titel der Vereinsmeisterin bzw. des Vereinsmeisters zu ermitteln.

Der sportliche Leiter, Heinz Schöttelkotte, unterstützt vom 2. Vorsitzenden, Thomas Klümper, nahmen die Siegerehrung vor.

Den Pokal für die beste Einzelleistung der Jahrgänge 2012 und jünger ging an Änne Schulze Dinkelborg für ihre 49 Punkte über 50 m Brust. Bei den Jungen wurde der Pokal für die beste Einzelleistung an Nicklas Meer für seine 41 Punkte in der Disziplin 50 m Brust vergeben.

Bei den älteren Jahrgängen ging die Auszeichnung für die beste Einzelleistung an die Schwimmerin Jil Fischer für ihre 409 Punkte über 100 m Freistil. Die beste Einzelleistung bei den Schwimmern erzielte Jonas Fleer mit 395 Punkten über ebenfalls 100 m Freistil.

Spannend wurde es bei der Platzierung des weiblichen Nachwuchses: Platz 1 ging an Nora Mersmann mit 268 Punkten vor Anni Kösters mit 260 Punkten auf Platz 2 und Ella Bunnefeld mit 128 Punkten auf Platz 3. Beim männlichen Nachwuchs freute sich Theo Kötter-Mers mit 375 Punkten über die Goldmedaille vor Joos Berkemeier mit 287 Punkten auf Platz 2 und Maximilian Laukamp auf Platz 3.

Bei der E-Jugend (Jahrgänge 2012 und jünger) sicherte sich Änne Schulze Dinkelborg mit 113 Punkten den Titel der Vereinsmeisterin, gefolgt von Sophia Frieler mit 65 Punkten auf Platz 2 und Lene Schroot mit 62 Punkten auf Platz 3. Bei den Jungen der E-Jugend wurde Vereinsmeister Nicklas Meer mit 69 Punkten. Platz 2 ging Thilo Hilpert mit 58 Punkten und Platz 3 an Lion Vöcking mit 37 Punkten.

In der D-Jugend (Jahrgang 2010 und 2011) freute sich Anika Storck mit 919 Punkten über den Titel der Vereinsmeisterin; Platz 2 ging an Mara Brügging mit 259 Punkten; Platz 3 sicherte sich Mia Schulze Dinkelborg auf Platz 3 mit 215 Punkten. Bei den Jungs der D-Jugend freute sich Leon Schröder mit 60 Punkten über den Titel des Vereinsmeisters vor Benedikt Daal mit 50 Punkten auf Platz 2 und Elias Luthe mit 30 Punkten auf Platz 3.

Die C-Jugend umfasst die Jahrgänge 2008 und 2009: Den Titel der Vereinsmeisterin ging mit 1145 Punkten an Lotta Jäger. Platz 2 mit 882 Punkten sicherte sich Jette Wermert. Platz 3 ging mit 818 Punkten an Kiana Winkelhorst. Männliche Schwimmer dieser Jahrgänge sind nicht angetreten.

In der B-Jugend (Jahrgänge 2006 und 2007) erschwamm sich Sophie Fleer mit 1162 Punkten konkurrenzlos den 1. Platz und damit den Titel der Vereinsmeisterin. Bei den männlichen Vertretern ging der Titel des Vereinsmeisters an Jan Schröder mit 999 Punkten; Lennox Kuzovlev musste sich mit 978 Punkten mit Platz 2 zufriedengeben.

Bei der abschließenden Siegerehrung des Gesamt-Vereinsmeisters 2021 setzte sich Jil Fischer erneut mit 1787 Punkten an die Spitze und darf sich damit in vierfacher Folge Gesamt-Vereinsmeisterin nennen. Auf Platz 2 landete Natalie Nappers mit 1299 Punkten, dicht gefolgt von Sophie Fleer mit 1162 Punkten.

Bei den männlichen Teilnehmern freute sich Jonas Fleer über den 3. Titel in Folge als Gesamt-Vereinsmeister mit 1663 Punkten. Laut den Statuten des Schwimmvereins darf er damit den Wanderpokal sein Eigen nennen. Auf Platz 2 landete Collin Fischer mit 1108 Punkten. Auf Rang drei wurde Jan Schröder mit 999 Punkten notiert.