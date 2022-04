Kilian Voss in der Wählergunst ganz oben

Wenn es Wahl zum Amateurfußballer der Woche geht, führt in dieser Saison nur selten ein Weg am FC Epe vorbei. Auch nach dem 22. Spieltag hat sich ein Blau-Weißer den Großteil der Stimmen gesichert.

Wie bereits zuvor seine Mannschaftskollegen Felix Wobbe (zweimal), Niklas Baumann und Ricardo Deiters hat nun auch Kilian Voß die Abstimmung zum Amateurfußballer der Woche von Münsterland Zeitung und Westfälischen Nachrichten für sich entschieden. Und das deutlich.

Satte 44 Prozent der 353 abgegebenen Stimmen entfielen auf den Verteidiger, der damit die Konkurrenz um Tobias Hemling (Union Wessum, 12 Prozent) und Johannes Tenbrink (SuS Stadtlohn, 9) deutlich hinter sich gelassen hat.

Voss ist als junger Spieler bereits fester Bestandteil der Eper Defensive, die zuletzt dreimal in Serie ohne Gegentor blieb. Nominiert wurde er für seine Leistung beim 2:0 gegen den SC Reken, seinem zehnten Einsatz in dieser Saison für den Tabellenführer.

​„Kilian war bei mir schon als A-Junior Kapitän, er hat einen hohen Stellenwert bei uns Trainern, in der Mannschaft und im ganzen Verein“, lobt Trainer Andre Hippers. „In seinem jungen Alter übernimmt er an der Seite von Thorsten Hüsing schon viel Verantwortung und hat sich auch von den vielen Verletzungen der vergangenen Monate nicht umwerfen lassen.“Ziel der Eper Defensive um Kilian Voss ist es nun, auch im Spiel gegen den ASV Ellewick am Sonntag die Null zu halten.