So jubelte Vorwärts Gronau im Frühjahr, nachdem in zwei Entscheidungsspielen gegen den SuS Stadtlohn der Aufstieg in die Landesliga perfekt gemacht worden war.

In der Vorsaison haben die Gronauerinnen noch in der Staffel 2 der Bezirksliga um Punkte gespielt und sich in zwei packenden Relegationsspielen gegen die Frauen des SuS Stadtlohn für den Aufstieg in die Landesliga qualifiziert.