„Koryphäe“ Baumann steht ganz oben

Er ist ein Wiederholungstäter. Nicht zum ersten Mal stand Niklas Baumann vom FC Epe bei der Wahl zum Amateurfußballer der Woche in der Gunst der User ganz oben. Auch Trainer Jens Niehues lobt den Keeper.

Im Juni hielt er die Meisterschale hoch, am vergangenen Sonntag mal wieder den Kasten des FC Epe sauber: Niklas Baumann.

Schon in der Bezirksliga zählte Niklas Baumann zu den besten Torhütern der Klasse. Und auch in der Landesliga muss sich der Eperaner definitiv nicht verstecken. Am 7. Spieltag hielt er im Duell mit dem BSV Roxel die Null – und wurde dafür mit klarem Vorsprung zum Spieler der Woche gewählt.