Krüchting-Brüder feiern Premiere

Wer sich für Fußball in Südlohn interessiert, der ist in den vergangenen Jahren am Namen Krüchting nicht vorbeigekommen. Das liegt nicht nur an Markus „Jogy“ Krüchting (32), der beim SuS Stadtlohn bis zur Oberliga gespielt hat, sondern auch an seinen ebenfalls talentierten Brüdern Jörg (34) und Alexander (29).

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch