Leeners trifft im Test gegen GWL doppelt

Nach einer intensiven Trainingswoche sowie einer weiteren Einheit am Sonntag, in denen der Fokus ganz klar auf Kondition gelegen hatte, waren alle gespannt darauf, wie sich der VfB Alstätte in seinem Testspiel verkaufen würde.

Die simple Antwort: ordentlich bis gut. Denn die Partie gegen GW Lünten gewann der Bezirksligist verdientermaßen mit 3:0 (1:0).

„Wir haben zuletzt richtig malocht und sind wohl auch deswegen etwas schwerer ins Spiel gekommen“, meinte Coach Dirk Haveloh hinterher. Die Führung gelang unter freundlicher Mithilfe der Gäste. Ein Einwurf geriet zu kurz, Spielertrainer Niklas Hilgemann erlief sich den Ball. Und sein Zuspiel verwertete Henning Leeners (36.). Haveloh: „Von da an hatten wir alles im Griff.“ Also legte Leeners noch ein zweites Tor nach (58.) und besorgte Marvin Busch den 3:0-Endstand (83.).

Das Programm bis zum Pokalmatch

Bis zum ersten Pflichtspiel im Pokal am 1. August beim 1. FC Oldenburg bestreitet der VfB noch zwei weitere Testspiele. Am kommenden Samstag bei Vorwärts Wettringen (14 Uhr) sowie am 27. Juli gegen Westfalia Osterwick (19.30 Uhr). Dazwischen ist noch die Teilnahme am Hyundai-Cup in Ellewick geplant.