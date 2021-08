Liana Chagarian holt die Silbermedaille

Die Corona-Pandemie macht es auch für den Schießsport weiterhin schwierig, in größerem Rahmen Wettkämpfe austragen zu können, insbesondere für die Nachwuchsschützen. So musste auch der beliebte Norddeutschland-Cup als „Fernwettkampf“ ausgetragen werden.

Insgesamt über 120 Schützinnen und Schützen aus 13 Landesverbänden, darunter auch der Westfälische Schützenbund (WSB), nahmen Teil und führten in ihren jeweiligen Leistungszentren oder vergleichbaren großen Sportstätten ihre Wettkämpfe im Bereich Lichtschießen (Schülerklasse Gewehr und Pistole, 20 Schuss mit Zehntelwertung freihand und Auflage) durch.

Der WSB richtete seine Cup-Runde im Landesleistungszentrum in Dortmund aus, alles unter Corona-konformen Abstands- und Hygieneregeln inklusive einer vorhergehenden Testung aller Teilnehmer.

Die Mannschafts- und Einzelergebnisse wurden dann per Videoschalte aus den einzelnen Landesverbänden übertragen. Zur WSB-Auswahl gehörten auch fünf Schülerschützen der Vereinigten Sportschützen Epe, von denen die Geschwister Liana und David Chagarian und auch Lina Lanfer (mit acht Jahren die jüngste Teilnehmerin des Eper Quintetts) den besten Turniertag erwischten. David Chagarian und Lina Lanfer wurden zusammen mit Maximilian Ruff Dritter in der Teamwertung mit 436,3 Ringen – hinter der Mannschaft vom Nordwestdeutschen Schützenbund (550,0 Ringe) und dem Cup-Gewinner aus Hamburg mit erzielten 575,7 Ringen. Chagarian steuerte zum Erfolg 187,2 Ringe bei, Lanfer 165,3 Ringe.

In der Einzelwertung lief es für Liana Chagarian noch erfreulicher. Sie sicherte sich die Silbermedaille mit 203,2 Ringen.



Als Einzelstarterinnen gingen die VSS-Schützinnen Lina Lanfer, Mia Böckmann und Melia Kernebeck in ihren Altersklassen gegen die Konkurrenz aus den anderen Landesverbänden an den Start. Lanfer wurde in ihrer Altersklasse mit 165,3 Ringen Sechste, Böckmann mit 191,8 Ringen Siebte. Melia Kernebeck landete mit 158,5 Ringen auf Rang 16.