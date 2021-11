Lina Hüsing qualifiziert sich in der Finalprüfung für das Stechen

Aylin Benölken verdiente sich mit ihrem Pony Levado in einer Ponystilspringprüfung der Klasse A* mit einer Wertnote von 8,3 den zweiten Platz.

Lilith Krabbe belegte mit ihrem Top Banny in einer weiteren Ponystilspringprüfung der Klasse A* mit einer Wertnote von 7,7 den sechsten Platz. Hierbei handelte es sich um eine Qualifikationsprüfung für die Goldene Dahlie. Im Finale erreichte Krabbe mit einer Wertnote von 7,8 den elfte Platz.

Lina Hüsing belegte mit ihrem Pony Geronimo in einem Pony-Stilspringwettbewerb mit erlaubter Zeit mit einer Wertnote von 7,4 Rang neun. Außerdem wurde sie in einem Pony-Standard-Springwettbewerb nach einer fehlerfreien Runde Zehnte. Damit qualifizierte sie sich für die Finalprüfung. In dieser finalen Prüfung, einem Pony-Stilspringwettbewerb mit erlaubter Zeit, qualifizierte sie sich mit einer Wertnote von 8,2 im ersten Umlauf auch für das nachfolgende Stechen. Mit einer Endnote von 7,5 sicherte sie sich in einem starken Teilnehmerfeld den siebten Platz.