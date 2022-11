Lotte Ruhne steht zweimal ganz oben

„Sehr zufrieden ging es am Sonntagabend Richtung Heimat“, resümierte Lars Ruhne als Betreuer der neun SVG-Aktiven. So sammelten Lotte und Wilma Ruhne, Lilit und Garen Ülütas, Alex Mayer, Veronika Neiz, Greta Kovert, Sofia Krabbe und Luc Smulders nicht nur Plätze unten den drei Besten in ihren Altersklassen in den verschiedenen Wettkämpfen, Lilit Ülütas qualifizierte sich zudem noch für den Finallauf der sechs Besten über 100 Meter Schmetterling. Dort belegte sie den fünften Platz.

Lotte Ruhne schaffte sogar den Sprung in vier Finalläufe und siegte dort über 100 Meter Brust und 50 Brust. Über 50 m Schmetterling und 100 m Freistil belegte sie den dritten Platz.